Chiara Ferragni, è una donna super impegnata e cerca di dividersi tra lavoro e figli, ma qual è la parte che preferisce della sua giornata? scopriamolo!

L’imprenditrice digitale più influente d’Italia ha tantissimi impegni e non ha mai momenti liberi per via del suo lavoro. Ma lei è anche mamma di due splendidi bambini, Leone e Vittoria, che le “rubano” parecchio tempo: ma qual è il suo momento preferito della giornata?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e la sua quotidianità

Non c’è giorno in cui l’imprenditrice digitale più famosa e influente d’Italia non attiri l’attenzione dei suoi milioni di follower.

Lei non si fa problemi a mostrare tutta la sua intera quotidianità senza nascondere le sue gioie e anche le sue fragilità.

Infatti molto spesso l’abbiamo vista festeggiare i suoi successi ma anche le sue disavventure, Chiara non è la classica influencer che fa vedere solo il meglio di sé, anzi non si tira indietro qua passa delle giornate NO.

I suoi fan sono la sua famiglia e sanno qualsiasi cosa di lei.

La Ferragni ieri ha pubblicato sul suo profilo degli scatti davvero dolcissimi insieme al suo bambino Leone.

Ovviamente milioni di persone sono impazzite per l’immagine dolcissima e l’hanno resa subito virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La parte migliore della giornata di Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale, nella didascalia della foto scrive che la parte migliore della giornata è sempre quando abbraccia i suoi bambini.

Un momento davvero dolce che ha emozionato tantissime persone, dato che tutti sanno quanto Chiara sia una madre davvero dolce e tenera, come anche suo marito Federico, in arte Fedez.

Per i due diventare genitori è la cosa più bella che ci sia al mondo e la nascita della seconda figlia Vittoria li ha resi più felici che mai.

Ogni giorno la Ferragni ci delizia con le sue stories dove mostra tutto ciò che fa durante la sua giornata.

Anche Fedez fa lo stesso, mostrando dei momenti super divertenti che accadono all’interno della loro casa a Milano.

La coppia è follemente innamorata dei loro bambini per questo la maggior parte del tempo, se non lavorano, stanno con Leone e Vittoria.

Il primogenito cammina, corre, parla ed è molto impegnativo perché tenerlo d’occhio con una casa così grande è davvero difficile, invece Vittoria è nata da poche settimane ed è sempre molto tranquilla con la sua mamma.

Ieri Chiara ha anche condiviso una foto davvero tenera dove tiene in braccio i suoi figli e li abbraccia forti al cuore.

Il post è stupendo ed ha emozionato tutti i suoi follower, che hanno lasciato moltissimi commenti e 856 mila like.