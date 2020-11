Da perfetta imprenditrice digitale quale è, Chiara Ferragni avanza una richiesta impensabile alla multinazionale Ferrero. Sui social network impazza lo sfottò.



Di lei dicono che non solo sia molto bella, ma anche spigliata e intraprendente. La web influencer e digital entrepreneur Chiara Ferragni, dopo aver conquistato oltre 21 milioni di followers, fa sorridere il popolo della rete con un’insolita richiesta apparsa sul suo profilo Instagram.

Può trattarsi, forse, di un banale capriccio. Ma Chiara Ferragni è come sempre un vulcano di idee in perenne eruzione e, oltre alla sua attività di influencer e testimonial, sogna che a suo figlio Leone gli si spalanchino le porte del successo. Come? Semplice: diventando il testimonial delle barrette Kinder.

Chiara Ferragni avanza una richiesta impensabile al marchio Kinder

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, la trentatreenne cremonese ha pubblicato un fotomontaggio che mostra come potrebbe essere la confezione dei cioccolatini Kinder con il viso di suo figlio. Si è rivolta al colosso dolciario Ferrero e, con una didascalia neanche troppo subliminale, ha chiesto a gran voce:

“Questo è il mio sogno, @kinderitalia possiamo farlo avverare?”

Quello di Chiara Ferragni è un sogno recondito? Se la sua richiesta venisse accolta, il piccolo Leo diventerebbe il primo bambino famoso che esordisce sulla storica confezione delle barrette di cioccolato Kinder.

Chiara Ferragni, proposta alla Kinder: gli haters la inondano di insulti

Com’era facilmente prevedibile, la richiesta azzardata di Chiara Ferragni ha suscitato l’ilarità del popolo della rete. Sui principali social network, quali Twitter e Instagram, fioccano le critiche e gli sfottò degli internauti.

È questo, forse, il preludio di una lunga serie di campagne pubblicitarie che si profilano all’orizzonte del primogenito dei Ferragnez? Gli addetti al marketing della multinazionale Ferrero si daranno da fare con lena per esaudire il desiderio dell’influencer? Dalla celebre azienda dolciaria, per adesso, nessuna risposta.