Chiara Ferragni, grave problema: non riesce a parlare, costretta alla voce meccanica

La influencer più famosa di Italia ha fatto ha pubblicato un video che ha subito fatto il giro del web. Chiara Ferragni non riesce più a parlare.

Nel bene e nel male, Chiara Ferragni riesce sempre ad essere la protagonista del gossip. Questa volta è per una clip piuttosto particolare che la influencer è finita per far parlare tutti di sè.

Chiara è in dolce attesa e tutti i suoi posta, mai come prima d’ora, sono seguitissimi sul web. La bella moglie di Fedez, infatti, può contare sulla passione e sulla fedeltà che i suoi fan le hanno sempre mostrato.

Chiara Ferragni senza voce

La regina di Instagram Chiara Ferragni ha un grave problema almeno è questa l’incipit del suo nuovo video sui social. La influencer si è fatta fare un video molto particolare in cui si vede gironzolare con cellulare per comunicare, non avendo più la voce. Un problema piuttosto grave, ma ovviamente la influencer sta solo recitando.

Nel video si vede la moglie di Fedez apprendere di essere senza voce in bagno, dopo essersi appena alzata, e si sta truccando cerca di rispondere ad un messaggio arrivatole dal marito Fedez. La finta afonia è finalizzata a scegliere un’altra forma di comunicazione, messaggi scritti e letti dalla voce meccanica. La tecnologia ci aiuta sempre.

La soluzione di Chiara è quella che avrebbero adottato le ragazze della sua età con lo stesso problema, tra l’altro spuntato improvvisamente. Si spera che il problema alla voce sia stato solo inscenato, in ogni caso sicuramente Chiara ha tutti i mezzi per ovviare a un piccolo inconveniente del genere.

Non ci resta che aspettare il suo prossimo post che