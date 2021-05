Chiara Ferragni in bikini infiamma i social: il particolare che non sfugge

La celebre imprenditrice digitale, una bomba di sensualità nel suo ultimo scatto in costume. Il dettaglio piccante non passa inosservato: ‘Pazzesco’.

Chiara Ferragni è tra le influencer più amate e seguite sui social con i suoi oltre 23milioni e mezzo dei followers.

Di recente è finita sotto i riflettori per aver pubblicato un dolcissimo e divertente video, che vede lei e il suo piccolo Leone protagonisti di una gag che ha fatto sorridere il cuore degli utenti.

Il figlio maggiore dei Ferragnez ha infatti ‘rimproverato’ la sua mamma mentre in posa dinanzi all’obiettivo della telecamera mostra ai suoi followers il suo nuovo costume, esordendo ‘Ma che cosa fai mamma?’, lasciando trapelare quella punta di gelosia tipica dei maschietti verso la mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Poche ore fa invece, ha letteralmente mandato in tilt Instagram con alcuni scatti dalle sfumature piccanti.

Il dettaglio intimo non passa inosservato

Per una delle sua recenti collaborazioni, la nota fashion blogger, ha sfoggiato uno degli ultimi costumi della nuova collezione della Calzedonia.

Bellissima, Chiara Ferragni si mostra ai suoi followers con un delizioso bikini color dalle sfumature arcobaleno, i quali mettono in evidenza le sue curve mozzafiato e il suo corpo in gran forma nonostante siano passati poco più di due mesi dalla nascita della piccola Vittoria, la piccola mascotte di casa Ferragnez.

I followers dal canto loro non hanno potuto non notare alcuni dettagli ‘piccanti’. In primis il decollète lievitato grazie all’allattamento, l’assenza di smagliature sul ventre e il suo pancino ‘post-partum’ quasi piatto.

Lo scatto social manda in visibilio i fan

La foto che ha incantato Instagram, ha fatto il pieno di like, conquistando oltre 312mila utenti e migliaia di commenti.

I fan estasiati, non si sono potuti esimere dall’elogiare l’ineguagliabile bellezza dell’amata influencer con i loro copiosi messaggi:

‘Sei sempre più bella’

e poi:

‘a poche settimane dal parto hai un fisico spettacolare!’

e ancora:

‘Che gnocca’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Non c’è che dire, l’imprenditrice digitale sa sempre come stupire i suoi followers!