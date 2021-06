Come una vera Dea Greca, Chiara Ferragni Incanta Instagram. I fan non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio bollente: ”Nel video ti si vedono le tett*ne”

La bellissima influencer, fa sapere di essere volata alla volta della bellissima Atene per promuovere la sua linea in edizione limitata ”Chiara Ferragni per Nespresso”.

Nelle ultime ore la bella imprenditrice digitale sta così regalando ai suoi oltre 23 milioni di followers, spettacoli incantevoli, tra suggestivi paesaggi e outfit da sogno.

Tra gli outfit più belli, mai sfoggiati durante questa sua prima vacanza lavoro da sola, dalla nascita di Vittoria, è indubbiamente quello total white e glitter, valorizzato dall’acconciatura mossa con treccine stile anni ’90.

Ma per la serie ”l’incidente bollente” è sempre dietro l’angolo, i fan non hanno potuto non notare il dettaglio intimo fuoriuscire dal vestito durante un video-selfie, non mancando nel sottolinearlo tra i commenti di uno dei suoi ultimi post sui social.

Chiara Ferragni ”le tet*ine fuori durante il video”

Come una vera Dea ”caduta dall’Olimpo” sulla Terra, l’imprenditrice digitale si è mostrata ai suoi followers con un abito da sogno, interamente bianco, e in perfetta sintonia con la magica location alle sue spalle.

La bellezza dell’abito, sta tutta nella romantica e vertiginosa scollatura che mette in evidenza il suo delicatissimo decollète, il quale prepotente durante un video sobbalza fuori, mostrando un piccolo dettaglio del ”capez*olo”.

La scena non è sfuggita ai followers che come accennato hanno subito rimarcato quanto accaduto sotto uno dei suoi post.

Il post sui social fa boom di Like

La raccolta di video e foto è riuscita a totalizzare in pochissime ore oltre 417mila Like e migliaia di commenti attraverso cui gli utenti oltre ad omaggiare la bellezza dell’influencer, si sono chiesti di chi sia e quanto costi l’abito bianco glitterato, indossato durante il suo shooting.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Prezzo e brand dell’abito non sono noti, al contrario secondo alcune indiscrezioni sul web, i sandali che vanno a completare l’outfit, sarebbero delle meravigliose mules in pvc e cristalli firmati Amina Muaddi, il cui costo sarebbe intorno agli 850 euro.