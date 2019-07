‘Chiara Ferragni incinta’ Pioggia di auguri sui social: impazza il gossip

Chiara Ferragni e Fedez, secondo figlio in arrivo? La giovane influencer e il cantate rapper a quanto pare vogliono allargare la famgilia, pioggia di auguri sui social

La famiglia Ferragnez, è una delle più seguite e amate dal web. A quanto pare infatti, la coppia è molto amata dai loro followers e spesso e volentieri deliziano i loro fan con tanti video e foto del loro bambino Leo. Il piccolo ormai è già diventata una star, nonostante la sua tenera età adesso Chiara Ferragni è pronta per un bis?

Chiara Ferragni e Fedez, la nascita del piccolo Leo

Ormai la coppia si mostra agli occhi dei fan sempre più affiatati ed innamorati. I due infatti dopo la nascita del loro piccolo Leo, sembrano essere ancora più innamorati ed uniti. L’arrivo del loro bambino infatti li ha uniti ancora di più e non smettono mai di pubblicare, sui loro profili social, video e foto del simpaticissimo e bellissimo Leo. Il piccolo si mostra sempre divertito e allegro e la sua bellezza è disarmante. La coppia però, come ha annunciato qualche tempo fa, aveva intenzione di allargare la famiglia e magari avere altri figli.

In questi giorni però pare che alle orecchie dei fan è arrivata la notizia di una nuova cicogna in arrivo per la famiglia Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez, secondo bambino in arrivo?

Come hanno dichiarato qualche tempo fa, la Ferragni e Fedez, i due avrebbero intenzione di avere un altro figlio per sfruttare la loro giovane età e l’energia per stare dietro ad un’altro bambino. A quanto pare, però, secondo quanto riportato da alcune fonti, i due starebbero provando ad avere un secondo bambino. A dare un primo sospetto è stato una Instagram Stories dove Fedez raccomandava alla moglie di non bere vino, un video che non è stato più trovato ma che ha insospettito i fan.

Sono ormai giorni però, che la coppia sta ricevendo da parte dei followers migliaia di auguri per l’arrivo di un nuovo bambino. Ad annunciare il gossip è Il vicolo delle News che ha fornito gli screen di migliaia di followers della coppia. Ecco i commenti riportati dal sito:

A quanto pare però la coppia non ha ancora smentito ne confermato l’arrivo del secondo figlio. Al momento infatti la coppia, forse vuole tenere ancora segreta la gravidanza, per fare un annuncio in grande stile come può fare solo la Ferragni.