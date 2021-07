Chiara Ferragni infiamma Instagram. Uno dei suoi ultimi scatti fotografici scatena la vena polemica dei soliti fannulloni, rosiconi ed haters.

Riflettori puntati su Chiara Ferragni. È bastato uno scatto fotografico della nota imprenditrice digitale per dare origine ad un’interminabile polemica e scatenare critiche gratuite, insinuazioni inverosimili e polemiche sterili.

Chiara Ferragni, la foto che scatena i sospetti: occhio al dettaglio: pelle “stravolta”?

Le critiche più pungenti arrivano per un dettaglio apparso sul viso dell’influencer. Centinaia di instagramers, con la lente d’ingrandimento puntata sul suo viso, si interrogano su una macchia insolita apparsa sulla fronte:

“Ma cos’è quella macchia bianca al centro della fronte? Hai un fungo cutaneo? O qualche errore sfuggito a Photoshop? Ti sei cancellata qualche brufolone per caso?”

Va in scena il più cattivo degli sfottò:

“La Ferragni ha la fronte sporca e neanche se ne accorge. Con tutti i leccapiedi e assistenti che ha intorno, nessuno è stato in grado di farle notare che aveva una macchia bianca sulla fronte prima di scattarle foto e pubblicarle. Che razza di impediti”

Questi sono solo alcuni dei commenti piovuti sul profilo Instagram della web influencer. Come ogni post di una certa rilevanza, i perdigiorno della rete non potevano esimersi dal disquisire e, come sempre, lo hanno fatto con una certa vena polemica.

Il modo garbato con cui Chiara Ferragni risponde agli haters è ammirevole 👏#chiaraferragni — Puma (@MaidaN_16) August 29, 2020

Quando leggo le critiche a Chiara Ferragni mi viene in mente cosa pensa lei degli haters pic.twitter.com/mJg8z8hiB4 — Federica Sofficini (@FedeObliqua) July 17, 2020