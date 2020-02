Coronavirus: cancellato il viaggio a Parigi, Chiara Ferragni ‘Resto in famiglia’: l’annuncio dell’influencer

Corona Virus: Chiara Ferragni costretta a rimandare tutti gli impegni lavorativi. Annullato nelle ultime ore il viaggio a Parigi: “Non mela sento”

La bellissima influencer Chiara Ferragni torna di nuovo a far parlare di se, questa volta però lo fa parlando di una delle notizie che in questi giorni sta facendo tremare l’Europa, il CoronaVirus.

Chiara Ferragni, impegni annullati

La moglie di Fedez ha infatti comunicato sul suo profilo personale di Instagram, di aver dovuto annullare tutti i suoi impegni lavorativi. Ma come mai questa decisione?

Chiara Ferragni, infatti, ha voluto specificare che la sua assenza alla settimana della moda a Parigi non è insensata. La giovane infatti ha voluto annullare tutto per prevenzione. Come racconta la Ferragni, infatti, ha voluto rimandare i suoi impegni per paura di un possibile contagio dal Corona Virus. Ma l’impegno a Parigi non è stato l’unico ad essere stato rimandato, la bella blogger infatti ha posticipato un safari in programma con la sua bellissima famiglia a data da destinarsi.

Ferragni spiega: “Non me la sentivo”

La giovane infatti ha preferito chiarire la questione proprio con i suoi affezionati fans proprio sui social, spiegando il motivo dell’annullamento alla settimana della moda a Parigi:

“Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi perché in questi giorni sarei dovuta essere da oggi a Parigi fino a mercoledì e poi sabato dovevo partire per questo safari che avevo organizzato qualche mese fa, però per la situazione in Italia e, principalmente, in Lombardia, del Coronavirus, naturalmente non me la sono sentita Ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia”.

La giovane però ha voluto sottolineare che nonostante il disagio per colpa del Corona virus, la sua società sta continuando a lavorare in modo esemplare proprio per permettere alle persone di lavorare da casa. Inoltre raccomanda ai suoi followers di seguire le regole fondamentali per prevenire il contagio dalla malattia che sta preoccupando tutta l’italia.