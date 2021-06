Chiara Ferragni apre un Temporary Bar: quanto costano un caffè e la sua blond salad

La celebre imprenditrice digitale ha aperto poche ore fa il suo Temporary Bar. Siete curiosi di sapere quanto costa un solo caffè?

Chiara Ferragni è finita nelle ultime ore sotto la luce dei riflettori a seguito dell’attesissima apertura del suo ”Temporary Cafè” in una delle piazze più rinomate del centro di Milano.

A darne l’annuncio, è stata la stessa influencer attraverso il suo canale social di Instagram, ove ha rivelato l’inaspettata e dolcissima novità.

Quanto costa un caffè o un brunch nel tempio del Caffè della Ferry? Scopriamolo insieme.

Dove si trova il temporary caffè

”Un sogno diventato realtà” ha rivelato la moglie di Fedez qualche ora fa, nell’annunciare la nuova apertura del suo Temporary cafè #NespressoxChiaraFerragni.

Temporaneo, il cafè di Chiara Ferragni nato in collaborazione con la Nespresso al fine di promuovere la sua collezione ”edizione limitata Nespresso x Chiara Ferragni”, sarà aperto a partire dal 10 Giugno sino al 18 Luglio 2021, tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00.

Dove è situato? Lo troverete in ​​Piazza del Carmine a Milano. Qui tutti i clienti curiosi potranno ”fare un brunch, pranzare, fare un aperitivo aperitivo, cenare oppure prendere un caffè da asporto”serviti negli appositi bicchieri personalizzati.

Ma quanto costa sostare per bere o mangiare?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Quanto costa un Caffè da Chiara Ferragni

Se desidererete accomodarvi al tavolo, sappiate che il coperto per persona ha un costo di 3 euro. Quanto alle vivande partiamo dal Caffè speciale proposto dal Temporary Bar made by Chiara Ferragni, ovvero caffè freddo con note di cocco e un tocco di rosa, il suo costo è di 6 euro.

Mentre se un normalissimo espresso ha un costo di soli 1,50 euro, si sale a 2,50 euro invece, per un buon cappuccino.

Se il vostro intento sarà invece quello di fermarvi per il pranzo o per la cena, tra i piatti in evidenza ci sono la Blond Salad, il cui nome richiama il suo celebre fashion blog, al costo di 15 euro, e l’Avocado Toast a 9 euro.

Infine per un aperitivo fatto da spritz e un trancio di pizza margherita, pagherete solo 8 euro.