Chi sono i figli di Mara Venier? Conosciamo Elisabetta e Paolo

Scopriamo tutti i segreti dei figli di Mara Venier, la celebre conduttrice di Domenica In, sposata con Nicola Carraro

Chi sono Elisabetta e Paolo, i due figli della conduttrice veneziana Mara Venier.

La vita di Mara Venier

La vita privata della celebre conduttrice è stata segnata da numerose relazioni sentimentali. La Venier, infatti, si è sposata diverse volte.

Il primo marito risale al 1971: si tratta di Francesco Ferracini, attore conosciuto dalla presentatrice veneziana a Roma, da cui nel 1968, prima delle nozze, ha la prima figlia. Successivamente, frequenta Pier Paolo Capponi, da cui ha il secondo e ultimo figlio.

Convola poi a nozze con l’attore Jerry Calà, in un matrimonio che dura solo tre anni a causa dei tradimenti dell’uomo. Nel 2006 sposa con Nicola Carraro, ancora attuale marito della donna.

Prima di congiungersi con Nicola Carraro, la conduttrice di Domenica In vive un grande amore con il cantante e noto volto del mondo dello spettacolo Renzo Arbore, segnato però da una brutta perdita: la Venier, infatti, perde un figlio al quinto mese di gravidanza.

I figli Elisabetta e Paolo

La conduttrice e opinionista tv ha due figli, una femmina e un maschio.

La primogenita è Elisabetta Ferracini, nata dal matrimonio del ’71 con Francesco Ferracini. La donna segue le orme di mamma Mara, diventando una conduttrice e attrice tv. Ottiene la notorietà negli anni ’90, conducendo il programma per ragazzi dal titolo “Solletico”.

Mara Venier è diventata mamma di Elisabetta a soli 18 anni.

Il secondogenito della Venier è Paolo Capponi, classe ’75, figlio di Pier Paolo Capponi. L’uomo ha vissuto, da piccolo, alcuni anni con il padre e con la sua compagna.

Questa situazione ha causato non poche incomprensioni in passato con la madre. Fortunatamente, i rapporti tra i due sembrano essere oggi sereni, soprattutto in seguito alla nascita del nipotino della Venier, Claudio, nato nel 2017.