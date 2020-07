Chi sono i Ditelo Voi? Tutto sul trio comico diventato famoso grazie a Made in sud

Chi sono I Ditelo Voi, vediamo tutti i dettagli relativi al famoso trio comico napoletano della trasmissione di successo di Made in Sud

Scopriamo insieme tutti i segreti de I Ditelo Voi!

Chi sono I Ditelo Voi

I Ditelo Voi sono un famoso trio comico, inserito regolarmente nel cast della trasmissione di successo Made in Sud, con il ruolo di “Gomorroidi“, nel programma condotto da Gigi D’Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci.

Il trio di attori è costituito da Francesco De Fraia, detto Capucchione, Domenico Manfredi detto Mimmo e Raffaele Ferrante detto Lello.

De Fraia è il più grande del trio ed è nato nel 1969, mentre Manfredi e Ferrante sono nati nel 1970. I tre attori sono originari di Napoli e si sono incontrati per la prima volta negli anni ’90, frequentando vari laboratori teatrali.

Il gruppo non si è sempre chiamato in questo modo. All’inizio, infatti, si chiamava “I Ditelo Voi Quartet” ed era composto da 4 attori. Il gruppo si esibiva in piccoli locali napoletani e riscuoteva grande successo.

ll nome del gruppo ha un’origine molto particolare: i componenti non riuscivano a deciderne uno e ognuno voleva che l’iniziativa venisse dall’altro. Per questo motivo hanno scelto di chiamarsi “I Ditelo voi“.

Il successo

Il gruppo ha esordito il ’97 e il ’98, andando in onda in Campania con TeleGaribaldi. Successivamente con la trasmissione Avanzi Popolo del ’99 su TeleNapoli. Dal 2000 il trio lavora per trasmissioni comiche nel Lazio.

Sono presenti nei programmi Colorado Cafè su Italia 1, e Tribbù su Rai 2, su YouTube con la nuova sitcom intitolata Gomorroide, parodia del film Gomorra.

Dal 2013 partecipano a Made in Sud su Rai 2 e a Colorado su Italia 1. Hanno partecipato anche a Un boss in salotto e a Babbo Natale non viene dal Nord di Maurizio Casagrande. Nel 2018 sono registi e attori del film Gomorroide.