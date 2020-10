Chi sono Danika e Steve Mori: età e curiosità dei fidanzati star di Pornhub

Scopriamo insieme tutti i segreti di Danika e Steve Mori, i due creatori di contenuti hot online che stanno spopolando in giro per il mondo.

Approfondiamo insieme i profili di Danika e Steve Mori, divenuti celebri in tutto il mondo grazie ai loro video hard.

Chi sono Danika e Steve Mori

Danika Mori, il cui vero nome è Federica, è una giovane attrice pornografica. Originaria dalla Sicilia, vive attualmente in Spagna in compagnia del suo fidanzato Steve.

Danika ha confessato di recente che il suo lavoro le ha provocato non pochi problemi in Sicilia. Anche i genitori all’inizio non hanno accettato la sua scelta, ma successivamente pare l’abbiano approvata.

Steve Mori, il cui vero nome è Stefano, originario di Siracusa, è fidanzato dal 2008 con Danika, con la quale condivide un rapporto davvero speciale. Nel 2016, hanno iniziato insieme questo percorso professionale nel porno, che li ha portati a ottenere grandissimi risultati nel settore.

Famosi in tutto il mondo grazie al loro lavoro

La coppia è ormai tra le più celebri nel mondo del porno: i due sono riusciti a entrare nell’olimpo delle 20 pornostar più viste sulla piattaforma video di Pornhub.

I due sono molto amati per la loro spontaneità e per il loro talento: arrivano a postare in rete una media di 14 video al mese! Si tratta di un video circa ogni due giorni, una media molto alta se si considera che, oltre alla performance, è necessario il tempo per l’editing del materiale.

La coppia creatrice di contenuti porno si sta mettendo al centro dell’attenzione mediatica, attirando giornalisti, trasmissioni e curiosi. I due sono stati invitati da Fanpage, che li ha intervistati, e poi ospiti di Linus e Nicola Savino a Radio Deejay.

Anche Le Iene hanno deciso di raccontare la storia di Danika e Steva Mori, che saranno ospiti dello show stasera, giovedì 29 ottobre 2020.

Nel corso dell’interviste a Le Iene, la coppia ha fatto un appello: quello di “non lasciare al porno il compito dell’educazione sessuale dei giovani“.