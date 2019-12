Chi sono i 32 eroi comuni premiati dal Presidente Mattarella: “Scelti per il loro operato”

Chi sono i 32 eroi comuni premiati dal Presidente Mattarella: “Scelti per...

Sono definiti eroi comuni, coloro che nel 2019 hanno fatto qualcosa di straordinario per salvare una vita, tutelare i minori o promuovere una iniziativa. Ecco chi sono i 32 protagonisti premiati da Sergio Mattarella

Ci sono 32 eroi comuni premiati da Sergio Mattarella che hanno caratterizzato il 2019, con delle imprese fantastiche. Ecco chi sono queste persone.

I 32 eroi premiati da Sergio Mattarella

Si dice che non sempre l’eroe sia famoso oppure un personaggio dei fumetti, bensì persone che si incontrano e aiutano il prossimo con un gesto sincero, coraggioso e audace.

Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito loro l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Sono cittadini e cittadine che si sono distinte per quanto svolto, per il loro impegno e per il gesto che ha salvato una o più vite:

“sono casi significativi di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori”

Uomini, donne, religiosi, non credenti, di ogni nazionalità e posizione sociale che hanno un fattore unico che accomuna loro: aiutare il prossimo.

Ma chi sono?