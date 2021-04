Chi l’ha visto del 28 aprile 2021: Martina Rossi e Denise Pipitone, in arrivo la verità?

Anticipazioni sulla puntata del programma di Federica Sciarelli in onda il mercoledì alle 21.20: tutti gli aggiornamenti e le novità.

La trasmissione “Chi l’ha visto?” indaga sui gialli di cronaca del momento e tiene aggiornati i telespettatori sui casi di scomparsa con filmati e testimonianze inedite.

Nella puntata in onda stasera 28 aprile 2021 la giornalista Federica Sciarelli riporterà le ultime novità nel caso di Denise Pipitone e nel processo per la morte di Martina Rossi ma non solo. Ecco tutte le anticipazioni di Chi l’ha visto.

Chi l’ha visto, puntata del 28 aprile: Martina e Denise

Nella puntata in onda come tutte le settimane il mercoledì in diretta dagli studi di Rai 3, Federica Sciarelli darà gli aggiornamenti sui casi principali di cronaca.

Anche questa settimana si continuerà a scavare nel caso di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni sparita nel nulla il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo.

La famiglia di Denise chiede di riaprire il caso perché dopo 17 anni ancora non è emersa la verità su quanto accaduto. Verranno mandate in onda altri documenti inediti: chi sapeva e ha taciuto?

Il focus si sposterà poi sulla vicenda processuale ormai agi sgoccioli sul caso della morte di Martina Rossi la ventenne precipitata dalla stanza d’albergo a Palma di Maiorca in Spagna nel 2011. Oggi è il giorno della Cassazione che si dovrà pronunciare sulla sentenza per tentata violenza sessuale di gruppo che secondo l’accusa portò alla morte della giovane. In aula presenti anche i due imputati.

Gli aggiornamenti sugli altri casi con Federica Sciarelli

In studio saranno poi dati anche oggi tutti gli ultimi aggiornamenti sui casi ancora irrisolti che riguardano la scomparsa di Stefano Barilli, trovato morto nel Po a Piacenza, e Alessandro Venturelli, di cui ancora non si hanno notizie nonostante le ricerche degli ultimi giorni.

Si parlerà anche del ritrovamento del corpo di Peter Neumair e delle ultime confessioni rilasciate da Benno Neumair in carcere per il duplice omicidio dei genitori. Ritorno anche sul caso del comandante Marcos che ha tornare a casa la giovane scomparsa.



Per scoprire cosa altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Sai 3 a partire dalle 21.20 del mercoledì o in streaming sulla piattaforma Rai Play dove, dopo la puntata, saranno disponibili i vari servizi. Per altre anticipazioni sui vostri programmi preferiti continuate a seguirci?