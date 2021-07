Chi l’ha Visto? anticipazioni del 7 luglio 2021: Saman, il cerchio si stringe

Stasera andrà in onda una puntata speciale del programma di approfondimento giornalistico guidato da Federica Sciarelli. Tante novità, ecco le anticipazioni.

Il caso della giovane Saman si allarga di giorno in giorno, in studio stasera tante testimonianze esclusive e documenti inediti.

E poi altri casi di persone scomparse con tutte le ultime novità e gli appelli in diretta: ecco tutte le anticipazioni della puntata imperdibile di stasera!

Chi l’ha Visto? Puntata del 7 luglio 2021: Saman è caccia ai genitori

Una nuova attesissima puntata del programma di pubblico servizio più longevo della Tv. Stiamo parlando del fortunato Chi l’ha visto? condotto dalla storica Federica Sciarelli, ormai volto del programma da moltissimi anni.

Come ogni mercoledì sera anche oggi la trasmissione inizierà intorno alle 21.20 su Rai 3 e molte saranno le storie raccontate e le novità riportate sui casi trattati.

Il caso che più sta smuovendo l’opinione pubblica e le forze d’indagine internazionali è quello della povera Saman Abbas, la 18enne scomparsa mesi fa da Novellara in provincia di Reggio Emilia.

La ragazza non voleva sottostare ad un matrimonio combinato dalla famiglia con un cugino in Pakistan, suo Paese d’origine, e per tale motivo sarebbe stata uccisa dallo zio con la connivenza dei genitori e del resto dei famigliari.

Uno scenario agghiacciante, che si arricchisce via via di particolari da brividi, come quelli riguardanti il sogno della ragazza di sposare il suo fidanzato. Proprio il fidanzato di Saman sarà in studio per fornire la sua versione ed ulteriori dettagli sulle minacce vissute prima della scomparsa dell’Abbas.

E poi si parlerà della notizia del momento: è stato diramato un ordine di cattura internazionale per i genitori di Saman, che dopo essere fuggiti dall’Italia, ora sono irreperibili anche in Pakistan.

Chi ha ucciso Saman? Perché il suo corpo non si trova?

Chi l’ha visto, anticipazioni di mercoledì sera: lo speciale, gli altri casi

Nella puntata di oggi poi si tratteranno altri casi, di persone scomparse o ritrovate purtroppo senza vita e su cui vi è ancora mistero.

Tra i casi trattati ad esempio, quello di Marina, scomparsa in Sardegna. Ora spunta una testimone che rivelerebbe che la donna di Oristano è viva, che verità c’è in questo?

E poi la scomparsa di Angelo Rizzo da Racalmuto: che fine ha fatto l’uomo?

Il pubblico da casa può intervenire in diretta chiamando lo 06.8262 per segnalare elementi importanti.

