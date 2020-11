Chi l’ha visto, anticipazioni 18 novembre: massacro del Circeo, caso Noventa

Torna Federica Sciarelli con l’atteso appuntamento del mercoledì con i casi di cronaca irrisolti e gli appelli da casa per le persone scomparse.

Il 18 novembre nel consueto appuntamento del mercoledì sera di Rai 3 si tornerà a parlare di due importanti casi degli ultimi anni, con aggiornamenti sulle sentenze e documenti in esclusiva.

Chi l’ha visto, anticipazioni di stasera: il massacro del Circeo

Come ogni settimana le migliaia di appassionati che da anni seguono la trasmissione di approfondimento della cronaca nera, potranno sintonizzarsi su Rai 3 per una nuova puntata di Chi l’ha visto.

Il format nato nella metà degli anni ’80 e condotto magistralmente dal 2004 dalla giornalista Federica Sciarelli tratterà alcuni scottanti casi di cronaca.

Si parlerà nuovamente del tristemente famoso massacro del Circeo dove a perdere la vita in seguito ad indicibili violenze fisiche ed abusi sessuali in una villa a San Felice Circeo furono due giovani ragazze. Proprio i famigliari delle vittime, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez chiedono giustizia dopo 45 anni da quel maledetto settembre 1975.

In manette sono finiti Angelo Izzo e Gianni Guido ma Andrea Ghira sfuggì al tempo all’arresto e di fatto fino ad oggi non è mai stato rintracciato.

Ora Roberto fratello di Donatella e Letizia sorella di Rosaria si sono rivolte alla Corte Europea per cercare di far riaprire le indagini e le ricerche.

Puntata di mercoledì 18 novembre: focus sul caso Noventa

Altro caso irrisolto che si trova ad un passaggio processuale fondamentale è quello della povera Isabella Noventa. La segretaria 55enne scomparsa dada Noventa Padovana tra il 15 ed il 16 gennaio 2016.

Oggi è il giorno della Cassazione che si pronuncerà in modo definitivo sulle posizioni di Freddy e Daniela Sorgato accusati di omicidio volontario assieme alla complice Manuela Cacco. Sulla vicenda la famiglia di Isabella ha sempre dichiarato di non credere alle molte versioni di Freddy e di volere la verità.

Nella prossima puntata Isabella Noventa: Il giorno della Cassazione per per Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco

Chi l’ha ha visto: dove vederlo e come contattare la redazione

