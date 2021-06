Torna un nuovo appuntamento con gli approfondimenti sui gialli del momento e su casi di persone scomparse con Federica Sciarelli.

Nuovi incredibili elementi stanno emergendo nel caso di Denise Pipitone: in studio collegamenti e testimonianze esclusive sui luoghi del rapimento.

E poi i casi più recenti legati alle sparizioni e ai gialli ancora irrisolti come quello di Saman. A partire dalle 21.20!

Chi l’ha visto del 9 giugno 2021: Dov’è stata rapita Denise? L’esclusiva!

Federica Sciarelli torna nuovamente sul caso della bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 e mai più ritrovata. Grazie alla riapertura del caso molti elementi stanno emergendo solo ora e gli inquirenti sono intenzionati a scavare fino in fondo.

Chi ha preso Denise Pipitone? Sono stati davvero due gruppi di persone che poi l’hanno portata fuori dall’Italia come sostiene l’ex Pm Angioni? Qual è stato il ruolo della famiglia Corona?

Nella puntata di stasera si parlerà degli ultimi sopralluoghi fatti sui luoghi del rapimento in seguito alle rivelazioni di Battista della Chiave testimone chiave non ritenuto attendibile fino ad ora.

I luoghi indicati dal super testimone sono stati identificati? Questo e molto altro stasera a Chi l’ha visto!

Questa sera a "Chi l'ha visto?"#DenisePipitone: I luoghi del rapimento, nuovi documenti esclusivi Alle 21:20 in diretta su #Rai3

Chi l’ha visto, anticipazioni puntata di stasera: Saman e il caso Marcos

Spazio nella serata anche ad un altro terribile caso di scomparsa che si nè tramutato in giallo per omicidio.

Si tratta della fine fatta dalla 18enne di origine pakistana di Novellara Saman Abbas, che sarebbe stata strangolata dallo zio per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Federica Sciarelli illustrerà le ultime novità nel caso tra cui l’arresto di uno dei due cugini fuggiti all’estero.

Saman: Oggi le ricerche con unità cinofile ed elettromagnetometro nel terreno intorno alla casa di #Novellara dove viveva la famiglia.

Spazio poi anche al caso del Comandante Marcos, l’uomo che è in qualche modo legato ad alcuni casi di scomparsa di varie ragazze che lui avrebbe aiutato a tornare a casa. Gli inviati della trasmissione tenterano di chiarire con lui gli elementi ancora oscuri.

Come sempre la redazione è pronta a comnicare in diretta gli appelli delle famiglie di scomparsi o le segnalazioni di chi è in difficoltà.

