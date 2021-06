Chi l’ha visto, anticipazioni 23 giugno 2021: Denise e Saman, documenti ESCLUSIVI!

Nuova puntata del seguitissimo programma di Federica Sciarelli che approfondisce casi di persone scomparse e gialli del momento.

Ecco le anticipazioni delle puntata del 23 giugno 2021: novità esclusive nei casi di Denise Pipitone, Saman Abbas e non solo, a partire dalle 21.20 su Rai 3.

Chi l’ha visto, puntata del 23 giugno 2021: Documenti esclusivi su Denise Pipitone

La trasmissione di Federica Sciarelli torna sul caso del momento: la scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta il 1 settembre 2004 a Mazara Del Vallo. Il caso, oggi riaperto, sta coinvolgendo l’Italia e la famiglia spera che sia finalmente giunto il momento di avvicinarsi alla verità.

Anche questa sera dunque in studio si ripercorreranno le principali novità nelle indagini, e a quanto dichiarato dagli account social della trasmissione verranno diffusi in esclusiva assoluta alcuni documenti inediti.

Le indiscrezioni ipotizzano che ciò potrebbe riguardare la recente notizia che la ex Pm Angioni è stata denunciata dalla Procura di Marsala per false dichiarazioni. Maria Angioni ha di recente parlato infatti di depistaggi ed incongruenze nelle indagini, oltre che ventilato alcune ipotesi, su dove si potesse trovare ora Denise.

La vicenda è molto delicata e la mamma di Denise, Piera Maggio che in tutti questi anni non ha mai smesso di lottare, continua a chiedere a chiunque sappia qualcosa di uscire allo scoperto e parlare per aiutare le indagini.

Chi l’ha Visto, anticipazioni di mercoledì sera: ultime notizie sulle ricerche di Saman

Nella puntata odierna ci sarà poi spazio per il giallo della sparizione della giovanissima Saman Abbas da Novellara in provincia di Reggio Emilia nel mese di aprile. Del corpo della giovane presumibilmente uccisa dallo zio con la complicità di genitori e cugini, come riferito dal fratello minore della 18enne.

Ora l’inchiesta si allarga, comprendendo oltre ai cinque indagati ( zio, genitori e due cugini) anche due donne che avrebbero effettuato dall’estero alcune chiamate sospette proprio al fratello di Saman. A che punto sono le ricerche?

Chi l’ha visto, gli altri gialli: Giuseppe Giordano, il ritrovamento del piccolo Nicola e non solo

Federica Sciarelli tornerà poi sul caso di Giuseppe Giordano, ritrovato ucciso in un capannone abbandonato.

Verrà ripercorsa l’incredibile ricerca del piccolo Nicola Tanturli scomparso dal Mugello due giorni fa. Dopo più di 30 ore di frenetiche ricerche il piccolo l’inviato de La Vita in diretta Giuseppe Di Tommaso si è accorto casualmente della presenza del bimbo di 21 mesi in una scarpata a 3 chilometri da casa.

