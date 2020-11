Chi è Silvia Rita Iannone, tra i concorrenti di All Together Now

Scopriamo insieme tutti i segreti di Silvia Rita Iannone, una delle cantanti che è riuscita a farsi notare a All Together Now.

Approfondiamo insieme il profilo di Silvia Rita Iannone, bellissima e talentuosa cantante, attuale concorrente della trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker.

Chi è Silvia Rita Iannone

Nasce a Corato, in Puglia, ma attualmente vive tra Forlì e la Spagna. La giovane dovrebbe avere circa 22 anni.

Alle superiori frequenta il Liceo Scientifico O. Tedone, da cui si diploma, dopo di che si iscrive alla DIT, facoltà di Interpretazione e Traduzione dell’Università degli studi di Bologna, con sede a Forlì, da cui pare si sia laureata lo scorso ottobre.

Credo di aver vissuto i 3 anni più belli della mia vita

Nel frattempo studia presso il Teatro Politeama Pratese dal 2016 al 2017, dopo di che frequenta la facoltà di Traducción e Interpretación Inglés-Español presso Universidad de Granada

nel 2019.

La giovane è una grande appassionata di musica. L’artista ha composto tre singoli, dai titoli “Non lo so dire”, “Son caduta anch’io” e “Dove l’aria c’è”, prodotti da Angapp Music.

Il pubblico ha modo di conoscerla in quanto è tra i 12 partecipanti di “All Together Now – La musica è cambiata”, la trasmissione condotta su Canale 5 da Michelle Hunziker.

Vita privata e curiosità

La giovane canta da più di 13 anni, da quando i genitori le regalarono un piccolo karaoke:

“Mamma dice che, piuttosto di leggere le parole sullo schermo, scrivevo le canzoni su un foglio e le imparavo a memoria.”

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di 4 mila follower circa. Posta spesso scatti e video che la ritraggono in compagnia di amici o mentre canta e suona.

questa è per papi @mimmo_iannone70 che me la chiede da mesi

Dal profilo non è chiaro se la giovane abbia o meno una relazione sentimentale in corso. Compare spesso in foto in compagnia di un ragazzo, sotto le quali gli amici commentano con affetto.