Sara Arfaoui, ecco qualche curiosità sulla professoressa de L’Eredità

L’abbiamo conosciuta a L’Eredità e ne abbiamo ammirato la bellezza e l’eleganza. Ecco qualche curiosità su Sara Arfaoui.

Tra le varie professoresse che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso delle messe in onda de L’Eredità, abbiamo conosciuto Sara Arfaoui.

Bella, elegante e dallo sguardo magnetico, ha conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo grazie al quiz televisivo di cui fa parte, condotto – fino a poco tempo fa – da Flavio Insinna.

Scopriamo insieme qualche curiosità sulla giovane, dando uno sguardo alla sua vita professionale e alla sua sfera privata.

Chi è Sara Arfaoui de L’Eredità?

Capelli lunghi che le contornano il viso e uno sguardo meraviglioso.

Queste sono le prime caratteristiche che colpiscono di Sara Arfaoui che abbiamo conosciuto a L’Eredità, programma nel quale svolge il ruolo di professoressa.

Nata da genitori tunisini, la ragazza ha tre sorelle e un fratello. Una bella famiglia numerosa, che la sostiene e alla quale è molto legata.

Il rapporto con la madre è meraviglioso, tanto che tra di loro c’è un rapporto quasi amicale:

“Possiamo dire di essere amiche: mi ha avuta giovanissima”, ha rivelato a VPocket.it.

Sara Arfaoui, qualche curiosità sulla professoressa

Inizia a 16 anni a lavorare come modella: da Nizza – città nella quale è cresciuta – si sposta in Italia per portare avanti il sogno di sfilare e di lavorare nel mondo del fashion. E ci riesce, tanto da approdare, poi, in televisione.

Non è una persona che ama postare molto della sua vita professionale e privata sui social: “Trovo particolarmente triste che spesso il tempo dedicato ai social a condividere virtualmente la propria vita sia tolto a quello reale”, ha spiegato sempre a VPocke.it.

Anche se ha un profilo Instagram da migliaia di follower, Sara non mostra molto della sua vita privata, tant’è che non si comprende se la bellissima modella sia fidanzata o meno.