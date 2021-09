Tutto su Rosa di Grazia, professionista di Amici 21: età, novità e curiosità

Scopriamo insieme il profilo di Rosa di Grazia, la giovane ballerina napoletana ora tra i professionisti di Amici 21.

Rosa di Grazia è tra i papabili professionisti di Amici 21, scopriamo gli ultimi aggiornamenti su di lei.

Chi è Rosa di Grazia

Rosa di Grazia nasce nel 2000 a Napoli, ma attualmente pare viva a Santa Marinella (Roma).

Non si hanno molte informazioni riguardo la sua infanzia e la sua formazione, ma è noto che fosse appassionata di danza sin da piccola.

Attualmente, Rosa è un’insegnante di ballo, professione che esercita presso la scuola Obelix Danza di Simonetta Travagliati a Santa Marinella.

Lo stile di Rosa è molto particolare e si basa sulla ricerca di contaminazioni.

Vita privata e curiosità

Come non si hanno molte notizie riguardo la sua formazione, allo stesso modo se ne hanno poche riguardo la sua vita privata.

Secondo alcune indiscrezioni, Rosa sarebbe stata in passato fidanzata con un giovane conosciuto come Filippo Bianchi, al quale in passato ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore sui social.

Nel corso dell’avventura ad Amici 20 si è legata al cantante Deddy, con il quale è poi finita subito dopo la conclusione del talent show.

Il percorso nella scuola di Amici 21

Rosa di Grazia è diventata nota al grande pubblico di Mediaset in questi ultimi giorni, quando è stata scelta tra le ballerine di Amici 20.

La giovane ballerina ha ottenuto numerosi consensi, ma si è ritrovata spesso a scontrarsi con Alessandra Celentano.

Dopo essere stata eliminata dallo show, è arrivata l’indiscrezione che Rosa potrebbe essere tra i professionisti della nuova edizione di Amici 21. Rimanete connessi per ulteriori aggiornamenti.