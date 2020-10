Chi è Rocco Hunt, il rapper che canta in coppia con Ana Mena

View this post on Instagram

Se è un sogno, per favore non svegliatemi. “A un passo dalla luna” con @anamenaoficial oggi è in cima alla Top 50 di @spotifyitaly e ve lo scrivendo con le lacrime agli occhi 🌙✨ Non so mai stato così in alto, ma ammetto che è una sensazione bellissima. Questo è un risultato che ho inseguito con le unghie e con i denti, facendo sacrifici enormi passando momenti veramente bui. Grazie a tutti, vi giuro che è solo l’inizio ❤️