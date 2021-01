Chi è Roberto Mancini, CT della nazionale di calcio: età, moglie, figli, guadagni

Dall’infanzia agli esordi nel mondo del calcio, dai successi come allenatore, fino ad arrivare alla vita privata.

Roberto Mancini è l’attuale commissario tecnico della nazionale di calcio italiana.

In questo momento, l’allenatore è impegnato nelle qualificazioni in vista del mondiale del 2022, che si terrà in Qatar.

Nell’attesa di scoprire come si evolverà la situazione calcistica della nazionale di calcio, scopriamo tutto su Roberto Mancini.

Chi è Roberto Mancini

Nasce a Jesi, in provincia di Ancona, il 27 novembre del 1964, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, e ha quindi 56 anni.

Appassionato di calcio sin da piccolo, esordisce nei ruoli di attaccante e centrocampista.

Muove i primi passi nelle giovanili del Bologna, dopo di che va in serie A con la stessa squadra.

Milita nella Sampdoria per oltre 15 anni, dopo di che si lega alla Lazio e al Leicester.

Poi diventa allenatore della nazionale di calcio italiana.

Nell’arco della sua carriera ottiene importanti risultati e prestigiosi premi, come le due candidature al Pallone d’oro.

Nel 2015, invece, entra a far parte della Hall of Fame del calcio.

Risulterebbe essere uno degli allenatori di calcio più pagati di sempre. Nel 2018 avrebbe guadagnato ben due milioni di euro netti a stagione.

Vita privata e curiosità

L’ sposa Federica Morelli, dalla quale ha tre figli: Filippo nato nel 1990, Andrea nel 1992 e Camilla nel 1994.

Il matrimonio tra i due, però, è culminato nel divorzio del 2015.

Adesso Mancini ha una relazione in corso con l’avvocatessa Silvia Fortini, 14 anni più giovane di lui.

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2009, dopo di che ha deciso di convolare a nozze.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di quasi 600 mila followers.