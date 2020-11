Chi è Riccardo Guarnaccia, ballerino ad Amici 20: età e fidanzata

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi al ballerino Riccardo Guarnaccia, uno dei nuovi concorrenti di Amici 20.

Approfondiamo insieme il profilo di Riccardo Guarnaccia, il talentuoso ballerino diventato noto per essere uno dei concorrenti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Riccardo Guarnaccia

Il ballerino Riccardo Guarnaccia nasce in un piccolo comune in provincia di Catania, chiamato Misterbianco, nel 2001. Oggi vive ancora lì.

Da piccolo frequenta la scuola media Padre Pio da Pietralcina della stessa città e inizia ad appassionarsi alla danza. L’hobby del ballo diventa un vero e proprio amore da coltivare e portare avanti ad ogni costo.

Riccardo decide così di trasformare la sua più grande passione nel suo lavoro e e sceglie di fare alcuni provini, tra cui quello per il talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Diventa così noto al grande pubblico di Amici 20 nel corso della prima puntata del talent show di Canale 5, quando riesce a conquistare il banco grazie a Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Non convince, invece, l’insegnante Alessandra Celentano, alla quale promette che la farà ricredere.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Guarnaccia, non è noto se il giovane abbia una relazione in corso.

Secondo molti, sarebbe single e avrebbe affrontato di recente una delusione importante. Su Instagram, infatti, è apparso un messaggio molto eloquente nel quale l’uomo ha scritto:

“Mi piacerebbe vivere negli anni 40, dove i sentimenti avevano tutt’altra importanza, dove l’amore iniziava già a 14/15 anni e non finiva più.”

Inoltre è noto che Riccardo Guarnaccia sia un amico del cantante Riki, anche lui passato ad Amici di Maria De Filippi. Si sa anche sia un fan di Gazzelle e adori gli aforismi di Francesco Sole.