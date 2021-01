Riconosci questo bel bimbo? E’ il conduttore più chiacchierato del momento

Sguardo vispo e sorriso dolcissimo, a chi appartengono? Questo bambino è oggi tra i conduttori più belli e amati dal pubblico italiano.

I suoi tratti del viso sono davvero inconfondibili, e quegli occhi da furbetto sono ancora oggi uno dei tratti distintivi, di quello che oggi è un uomo bellissimo e adulato da milioni di fan.

Avete capito chi è il bimbo immortalato nel dolcissimo scatto amarcord? Scopriamolo insieme.

Chi è il bimbo in foto?

Oltre ad essere un ottimo conduttore, il bimbo in foto è meglio conosciuto nelle vesti di ballerino, avendo partecipato ad uno dei talent più seguiti della Tv ancora oggi.

Il protagonista dello scatto ha esordito nel 2009 ad di Amici di Maria De Filippi. Ma il suo destino ha avuto in serbo per lui un percorso forse diverso da quello che lui probabilmente si è prospettato per il futuro.

Dopo la sua prima apparizione durante il celebre talent, ha infatti esordito nelle vesti di Showman presso uno dei comic show più seguiti di sempre, Made in Sud.

Siete riusciti a capire di chi stiamo parlando? Si, è proprio lui Stefano De Martino.

Lo scatto in questione pubblicato di recente su Instagram è stato preso d’assalto dai followers, i quali l’hanno confuso con suo figlio Santiago.

Effettivamente la somiglianza tra padre e figlio è davvero incredibile!

Stefano De Martino, campione d’ascolti con STEP

Dopo la rottura con la celebre showgirl argentina Bèlen Rodrìguez, è tornato alla riscossa con la trasmissione che l’ha affermato nelle vesti di conduttore. Ha fatto molto parlare il suo presunto tradimento con Alessia Marcuzzi.

Bellissimo, simpatico e straordinariamente spontaneo, a partire dal 12 Gennaio è ritornato a far sorridere i telespettatori con la seconda edizione Stasera Tutto è possibile e i suoi simpaticissimi ospiti.

La prima puntata del divertentissimo format firmato Ra1, ha fatto boom di ascolti.

Secondo quanto rivelano i dati, Stasera Tutto è Possibile ha conquistato oltre 4milioni di spettatori, raggiungendo i 16.21% di share.

Una cifra notevole, che ha riempito d’orgoglio Stefano De Martino e la produzione del programma.