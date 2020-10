Chi è Maya Sansa, l’attrice nel cast di Io ti cercherò: età, marito, figli

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi all’attrice attualmente nel cast della fiction con Alessandro Gassmann.

Dall’infanzia alla formazione, dagli esordi al successo, dalla partecipazione in “Io ti cercherò”, fino ad arrivare alla vita privata in compagnia del compagno e della figlia.

Chi è Maya Sansa

Nasce a Roma, il 25 settembre del 1975, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Frequenta il liceo classico e si appassiona al teatro, iniziando a recitare. Dopo la maturità segue lo Shakespeare adition course a Londra e si perfeziona in un corso di teatro dal titolo “Two years acting course City Lit”.

Nel 1999 consegue il diploma alla Guildhall school of music and drama di Londra.

Dopo il suo percorso a teatro, si getta nella mischia anche al cinema e in televisione. Sul grande schermo, esordisce con La balia di Marco Bellocchio, dopo di che recita ne Nella terra di nessuno, Benzina, La vita degli altri, La meglio gioventù e molti altri film.

Il New York Times le dedica addirittura una pagina nel 2004, nella quale la consacra a nuova icona del cinema italiano.

In tv prende parte a Einstein, David Copperfield, I ragazzi dello Zecchino d’Oro e nel 2020 è tra i protagonisti della fiction di Rai 1, “Io ti cercherò”, in cui recita al fianco di Alessandro Gassmann.

Nel corso della sua carriera ha vinto il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista.

Vita privata e curiosità

Maya Sansa ha un compagno, Fabrice Scotti, noto attore teatrale di origini canadesi, e una figlia avuta da lui, Talitha, nata nel 2014. Tutta la famiglia vive insieme a Parigi e sembrerebbe essere molto unita.

La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di quasi 4 mila follower. Posta spesso scatti che la ritraggono soprattutto a lavoro e sul set.