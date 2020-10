Chi è Mauro Floriani, il marito di Alessandra Mussolini: età, figli, curiosità

Approfondiamo le ultime notizie riguardanti Mauro Floriani!

Mauro Floriani è noto per essere il marito di Alessandra Mussolini, attuale concorrente del talent show di Ballando con le stelle.

Nasce a Roma nel 1961 e si forma, arrivando a laurearsi presso la facoltà di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Trieste.

Successivamente frequenta la IMD, Business School di Losanna, dopo di che ottiene un Master all’Università Bocconi. Poi consegue un’ulteriore laurea, in Scienze Economiche presso l’Università Tor Vergata di Roma.

Diventa Capitano della Guardia di Finanza, dopo di che Dirigente per Trenitalia. Oggi gestisce un ristorante a Roma, assieme alla moglie Alessandra Mussolini.

Floriani e Mussolini si incontrano da giovani e si sposano nel 1989. La coppia ha tre figli: Caterina, Clarissa e Romano.

I due pare siano riusciti a superare una crisi che li aveva colpiti anni fa, nel 2014; adesso appaiono più uniti che mai.

Le ragioni della crisi sarebbero riconducibili a un tradimento, per il quale la Mussolini, ospite della trasmissione “Belve”, spese parole dure:

“Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia. Il perdono? Chi perdona veramente?.”