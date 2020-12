Chi è Maurizio Guerci, corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: età, figli

Dalla nascita al successo a Canale 5 con la frequentazione di Gemma Galgani. Scopriamo tutto su Maurizio Guerci.

Avrete sicuramente sentito parlare di Maurizio Guerci, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che sta frequentando la dama Gemma Galgani.

I due sembrano molto coinvolti nella loro conoscenza, che potrebbe diventare una vera e propria relazione.

I presupposti ci sono tutti, anche perché Gemma e Maurizio hanno confessato di essere andati ben oltre il bacio…

Chi è Maurizio Guerci

Nasce nel 1970 in Piemonte e ha quindi 50 anni.

Diventa noto al grande pubblico, quando entra a far parte di una nota trasmissione di Maria De Filippi.

Maurizio, infatti, è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

L’uomo sta frequentando da settimane l’amatissima dama Gemma Galgani. I due hanno 20 anni di differenza, che pare non condizionino il loro rapporto.

Maurizio attualmente vive a Mantova.

Vita privata e curiosità

Pare che l’uomo sia divorziato. Il suo matrimonio si sarebbe concluso nel 2009 senza figli.

Dopo la rottura con la moglie, ha portato avanti un’altra relazione molto importante, durata 10 anni e conclusasi nel 2020.

Ha dichiarato di non voler avere dei figli, poiché non pensa di avere più l’età per diventare padre.

Dopo il suo ingresso a Uomini e Donne, la sua intenzione era quella di frequentare la dama Valentina.

Dopo poco, però, Gemma è riuscito a stupirlo e così Maurizio ha voluto darle l’esclusiva. La frequentazione tra i due sta andando avanti e la coppia è arrivata anche al sodo…

Su di lei ha dichiarato:

“Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme.”

Non ci resta che augurare alla coppia un rapporto sereno e duraturo!