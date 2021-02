Chi è Mariacarla Boscono: età, vita privata e flirt con Stefano De Martino

Avete mai visto la bellissima Mariacarla Boscono? La modella 40enne che nelle ultime settimane è comparsa nelle liste di papabili nomi per la co-conduzione di Sanremo 2021.

La donna è finita al centro dell’attenzione dei media anche per la presunta relazione con Stefano De Martino.

Scopriamo tutto sulla bellissima supermodella romana!

Nasce il 20 settembre del 1980 a Roma, sotto il segno zodiacale del Leone, e ha quindi 40 anni.

La Boscono nasce in una famiglia già inserita nel settore della moda e, per questo, a soli 16 anni è già una modella.

Firma un contrato con l’Agenzia di moda DNA Model Management di New York, dopo di che con la Riccardo Gay.

Sfila per Roberto Cavalli, Gucci, Versace, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Prada e molti altri.

Compare in svariate copertine di riviste di moda, come Vogue e Vanity Fair.

La modella ha una figlia, Marialucas Patti, nata nel 2012 nel corso della relazione con l’imprenditore romano Andrea Patti.

Sulla piccola, la Boscono ha detto:

“È come me, non ha paura di osare, sperimentare, tanto che ha voluto imparare da sola l’inglese perché in viaggio vuole comunicare“.