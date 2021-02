Chi è Marcello Mordino, il postino di C’è posta per te con un passato da attore

Marcello Mordino è conosciuto dal pubblico televisivo di Mediaset per essere lo storico postino di C’è posta per te.

L’uomo consegna la posta ai destinatari delle storie raccontate da Maria De Filippi, dopo di che annuncia il loro ingresso in studio.

Scopriamo tutto su di lui!

Non tutti sanno che il postino del programma di Canale 5 ha un passato da attore comico.

In 65 anni di vita, Marcello ha preso parte a programmi televisivi e film come Nati stanchi e L’ora legale al fianco di Ficarra e Picone.

Mordino aveva infatti legato con il duo comico durante gli spettacoli teatrali a Palermo.

Inoltre, assieme a Ferruccio Barbera, negli anni ’80 aveva ideato uno dei programmi più visti, dal titolo “Io vedo Cts”.

Il format prevedeva che si componessero numeri telefonici casuali, con la speranza che chiunque rispondesse cantasse la sigla della trasmissione.

Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista di Tv Sorrisi & Canzoni, Marcello Mordino ha raccontato della sua avventura all’interno della trasmissione di Maria De Filippi.

Marcello ha ammesso che spesso gli capiti che qualcuno lo fermi per strada per chiedergli se la trasmissione sia montata o sia tutto vero.

Mordino ha poi svelato un retroscena:

“Tutti i destinatari della posta, nessuno escluso, vogliono sapere chi li abbia mandati a chiamare. Noi, per fortuna, non lo sappiamo, quindi non possiamo nemmeno cadere nella tentazione di anticiparlo.”