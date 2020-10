Chi è Lorenzo Biagiarelli: età e curiosità del fidanzato di Selvaggia Lucarelli

View this post on Instagram

Non andavo da @wagamama_it da dieci anni. Certo, non ne avevo mai avuto uno praticamente sotto casa (come accade invece oggi, a Citylife). Ma è successo soprattutto 'per colpa di' wagamama. Perché nel '92 ha portato prima a Londra, e poi in tutto il mondo, il profumo dell'Asia nei nostri pasti quotidiani. Quelli in pausa pranzo, quelli la sera prima del cinema, quelli quando ti attacca la voglia di un ramen caldo o di quei maledettissimi calamari croccanti mannaggia a loro che ne mangeresti sessantuno. Di tutta l'Asia, ecco, ha trasformato gli ingredienti e in sapori in un boccone quotidiano. E poi sono fiorite oasi d'oriente in ogni dove, togarashi sparso qua e là, piccoli bao da condividere in tutte le città, dopo che il capofila ha aperto le danze. E quindi è grazie a wagamama se erano dieci anni che non andavo da wagamama. Ma adesso basta, però. Come si dice a Pasqua, non facciamo che ci si rivede a Natale. Io per domani ho giusto un buchetto… . Nelle storie, tutto il popò che ho ordinato. In cima alle mie preferenze chili squid e bao con funghi e melanzane fritte. Ognuno fa figli e figliastri. . #lorenzobiagiarelli #wagamamacitylife #orientalfood #panasian #food #milano #wagamama