Chi è la cantante Benedetta Caretta: età, ex famoso e curiosità – FOTO

Chi è la cantante Benedetta Caretta: età, ex famoso e curiosità

Dall’infanzia al debutto, dal successo alla vita privata della giovane cantante molto nota sui social.

Vi ricordate di Benedetta Caretta? La cantante classe ’96 che nel 2010 ha trionfato a Io Canto e che da quel momento ha iniziato la sua scalata per il successo.

Oggi la ragazza ha 24 anni ed è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram.

Qualche tempo fa era finita su tutti i giornali e i magazine per la sua presunta relazione sentimentale con un famosissimo cantante italiano. Scopriamo di più!

Chi è Benedetta Caretta

Nasce il 1° luglio del 1996, sotto il segno del Cancro. Si appassiona alla musica e al canto sin da piccola, dopo di che frequenta il Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto.

Nel 2010 prende parte alla trasmissione Io Canto 2, condotta da Gerry Scotti, che la vede trionfare come vincitrice dell’edizione.

Successivamente frequenta la New York Film Accademy grazie a una borsa di studio.

Nel 2014 prende parte a The Voice of Italy. Oggi vanta collaborazioni con artisti noti nel panorama internazionale, come il celebre Michael Bublè.

Vita privata e curiosità

Si vocifera che Benedetta abbia avuto una relazione sentimentale con il vincitore di un edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi.

Si tratta di Alberto Urso, che come lei condivide la passione per il canto. Tra i due, però, pare che sia finita.

I due giovani, tra l’altro, non compaiono nei rispettivi social.

Benedetta è molto attiva sul web, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 468 mila followers.

La giovane ha un legame speciale con la sua famiglia, che l’ha sempre sostenuta in ogni suo progetto.