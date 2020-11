Chi è Jill Tracy Jacobs: età e curiosità della moglie di Joe Biden

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Jill Tracy Jacobs, la moglie di Joe Biden, politico in gara con Donald Trump per la Casa Bianca.

Approfondiamo insieme il profilo di Jill Tracy Jacobs, la compagna di uno dei politici più importanti degli Stati Uniti d’America.

Chi è Jill Tracy Jacobs

Nasce ad Hammonton, nel New Jersey, nel 1951. Si trasferisce in Pennsylvania quando è molto piccola e sceglie di unirsi alla chiesa presbiteriana.

Si forma alla Upper Moreland High School e nel frattempo lavora come cameriera nei locali sulla Jersey Shore.

Visualizza questo post su Instagram Let’s go Flyers 👏👏👏👏👏 It’s game day. #AnytimeAnywhere Un post condiviso da Dr. Jill Biden (@drbiden) in data: 16 Ago 2020 alle ore 9:27 PDT

Si iscrive al Brandywine Junior College in Pennsylvania, alla facoltà di merchandising di moda, ma abbandona dopo poco e decide di frequentare un corso di inglese.

Intraprende la carriera di modella e nel frattempo riesce a laurearsi, divenendo prima supplente e poi insegnante di ruolo di inglese presso la St. Mark’s High School di Wilmington.

Vita privata e curiosità

Jill non è un personaggio particolarmente noto nel mondo dello spettacolo mondiale e, nonostante il suo percorso accademico, non è divenuta famosa per la sua carriera in ogni parte del pianeta.

Jill è conosciuta per essere la moglie di Joe Biden, politico attualmente in gara con Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America.

Visualizza questo post su Instagram Are you ready to vote? Are you ready to win? Un post condiviso da Dr. Jill Biden (@drbiden) in data: 3 Nov 2020 alle ore 10:05 PST

La coppia si è incontrata per la prima volta nel marzo 1975, quando Biden era senatore per il Delaware. I due si conobbero grazie al fratello Frank Biden, che pianificò un appuntamento al buio.

Per entrambi fu un colpo di fulmine e da allora divennero inseparabili. Si sposarono a New York, il 17 giugno del 1977.

Visualizza questo post su Instagram Vote. We did. Un post condiviso da Dr. Jill Biden (@drbiden) in data: 28 Ott 2020 alle ore 12:08 PDT

Jill ha conosciuto Joe poco dopo la rottura con l’ex marito, Bill Stevenson, un ex giocatore di football che aveva conosciuto al college e che aveva sposato nel 1970, divorziando poi nel 1974.