Attore e regista italiano, chi è Giorgio Pasotti: vita, carriera e curiosità sul nuovo direttore artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Chi è Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti è un attore e regista italiano nato a Bergamo il 22 giugno 1973. Nato in una famiglia agiata ha potuto inseguire i suoi sogni con il sostegno dei suoi cari.

All’età di 6 anni, grazie alla passione per le arti marziali del papà, si è avvicinato all’arte marziale del Wushu e l’ha sempre praticata negli anni. La sua bravura nelle arti marziali era innegabile e nel 1986 è diventato la più giovane cintura nera d’Italia di Wishu.

Nel 1992 si è trasferito in Cina risiedendovi per due anni e scoprendosi attore. È stato protagonista di due film in Cina: Treasure Hunt e The Drunken Master III.

A fine anni ’90 appare sugli schermi italiani nei film: I piccoli maestri, Ecco fatto (prima opera di Gabriele Muccino). Ha fatto anche il conduttore televisivo del programma Cinematic.

Nel 2000 ha debuttato nel mondo del teatro come protagonista in Le poligraphe insieme a Stefania rocca. Ha lavorato anche come attore in spot e videoclip.

Il suo ruolo dell’ispettore Paolo Libero nella serie poliziesca Distretto di polizia gli ha conferito grande popolarità.

Nel 2006 è stato protagonista di una serie chiamata E poi c’è Filippo recitando con neri Marcorè.

Nel 2010 torna sul grande schermo in Baciami Ancora di Gabriele Muccino. Nel 2013 ha interpretato il ruolo di Stefano nel film di Paolo sorrentino, premio oscar, La grande bellezza. Negli successivi ha avuto altri ruoli da attore in altre serie e film come Un matrimonio da Favola di Vanzina.



Dal 2017 è stato scelto come testimonial del Mulino Bianco Barilla sostituendo Antonio Banderas.

Gli amori di Giorgio Pasotti

Un bell’attore che nei vari ruoli interpretati a fatto girare la testa a tante fan. Conobbe sul set del videoclip Luce (Tramonti a Nord-Est) la bella Elisa Toffoli e con lei ebbe una celebre storia d’amore.

Successivamente Pasotti ha intrapreso una love story con la sua collega di cinema e teatro Giulia Michelini. Non è durata molto perché si è presto innamorato di Nicoletta Romanoff, donna che ha poi sposato e dalla quale si è separato nel 2008.

Nel 2009 i due hanno avuto un ritorno di fiamma e con esso è nata la loro piccola Maria, primogenita della coppia. Purtroppo la loro storia d’amore è naufragata e Pasotti ha definitivamente chiuso i rapporti con l’ex moglie.

Ha poi conosciuto Felicia Cigorescu con la quale ha avuto una relazione tra il 2016 e il 2017. Nello stesso anno ha chiuso con lei e ha iniziato una storia d’amore con l’attrice Claudia Tosoni, con la quale ancora è sentimentalmente impegnato.

Nomina di direttore artistico

Giorgio Pasotti è stato nominato ieri lunedì 16 novembre 2020 nuovo direttore dell’Ente Teatrale Regionale del TSA.

Il Consiglio di Amministrazione del TSA ha visto nella persona di Pasotti la persona adatta per questo ruolo: un’artista, un bravissimo attore, autore e regista fortemente legato alle sue origini abruzzesi. Domani 18 novembre 2020, si legge su News-town.it, ci sarà una conferenza stampa online in cui gli sarà ufficialmente conferito l’incarico.

Nella conferenza stampa saranno presentati anche il presidente del TSA, Pietrangelo Buttafuoco, il presidente della Regione Marco Marsilio e il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi.