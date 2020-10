Chi è Fortunato Cerlino: età, moglie, figlia e curiosità

View this post on Instagram

Voglio ringraziare i miei amori perché questa #estate 2020, per molti aspetti terribile, non la ricorderemo per il #covid, ma per i #colori, i #sapori , gli #odori e le meraviglie che la #natura ci ha donato. Abbiamo fatto assembramenti con #alberi, abbiamo danzato al #ritmo sfrenato del canto delle cicale, ci siamo ubriacati di #pioggia estiva, ci siamo persi nel #sole e per #sentieri inesplorati. Ci siamo nutriti di fichi maturi colti con le #mani, abbiamo ancora sulle dita il rosso delle #more, sulle labbra la dolce #uva, nel cuore le #parole delle #persone care che ci hanno visitato e che abbiamo visitato. Di notte, il faro della #luna, le nuvole trasparenti, le rime delle #civette, hanno creato suggestioni che nessuna #discoteca potrà mai costruire artificialmente. #Grazie ai miei amori per le loro anime ricche e gentili.