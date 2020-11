Chi è Elisabetta Sgarbi, sorella di Vittorio Sgarbi: età, marito, figli

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla sorella del celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi, Elisabetta Sgarbi, famosa regista ed editrice.

Approfondiamo insieme il profilo della sorella del noto critico d’arte e personaggio dello spettacolo italiano, Vittorio Sgarbi!

Chi è Elisabetta Sgarbi

Nasce a Ferrara, il 9 luglio del 1965, sotto il segno zodiacale del Cancro. La donna è conosciuta nel mondo dello spettacolo, dell’editoria e dell’informazione italiana per essere un’editrice e una regista cinematografica.

Si laurea in farmacia, dopo di che cura la rivista Panta, mentre nel 2000 fonda la rassegna culturale La Milanesiana. Dal 2001 a oggi dirige numerosi film e documentari.

Fino al 2015 ha ricoperto l’incarico di direttrice editoriale presso la Bompiani, dopo di che la lascia e fonda La nave di Teseo.

Nel 2017 diventa presidente della casa editrice Baldini&Castoldi. Nel 2020 presenta un documentario alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Grande appassionata di arte e cultura, ha lavorato al fianco di personaggi dello spessore di Toni Servillo, Adalberto Maria Merli e Laura Morante.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni relative alla sua vita privata, vista l’estrema riservatezza della donna. Non è chiaro se abbia una relazione sentimentale in corso e a quanto pare non ha figli.

Elisabetta è sorella del celebre Vittorio Sgarbi. A proposito del confronto con il fratello, la donna ha dichiarato:

“Difficile essere la sorella di Vittorio, diciamo che me la cavo. Lui è travolgente!”

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito pari a circa 4mila followers, che la sostengono in ogni suo progetto.

Posta spesso video e foto che la immortalano durante le premiazioni e le presentazioni di libri di celebri autori della letteratura contemporanea.