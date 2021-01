Chi è Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci: età, malattia, libro

Daniele Spada incontra Cesare Bocci nel 1993. Nel 2000, la donna mette al mondo Mia, che adesso ha 20 anni.

La vita della Spada viene sconvolta da un terribile ictus e dall’embolia, che la colpiscono a pochi giorni dal parto.

Poi le viene diagnosticato anche un tumore al seno. La donna oggi è più forte che mai e racconta la sua storia, assieme al marito, in un libro.

Nasce nel 1964 e ha quindi 56 anni.

Inizia a lavorare come graphic designer, dopo di che si allontana dalla sua professione e si avvicina sempre di più al mondo della cucina e del food blogging.

Uno dei suoi ultimi progetti si chiama “Cucina Amore Mio”, supportato anche da un’associazione e dal marito della donna.

La donna consegue un diploma in pasticceria e uno da chef professionista. Nel 2014 apre la sua scuola di cucina.

Il pubblico televisivo ha modo di conoscere la donna quando, nel maggio del 2018, partecipa a una puntata di Ballando con le Stelle.

Daniela fa il suo ingresso in trasmissione per ballare un valzer assieme al marito, allora concorrente del talent show, l’attore Cesare Bocci.

Quando nel 2000 la vita della Spada fu sconvolta da un terribile ictus e dall’embolia, pare che, in un primo momento, nessuno se ne rese conto.

Tutti pensavano fosse un attacco isterico.

Cesare Bocci, in varie interviste, ha parlato proprio di quel terribile periodo della sua vita.

Dopo l’ictus, Daniela è rimasta in coma per circa 20 giorni e ha perso addirittura la memoria:

“Poi stette due mesi in neurologia, dopo di che arrivò il tempo di una lunga riabilitazione in clinica. Abbiamo deciso di raccontarlo per portare avanti un messaggio.”