Chi è Damiano Carrara, chef di successo: età, fidanzata e curiosità

Dagli inizi al successo fino ad arrivare alla vita privata del noto chef e giudice di Bake Off Italia – Dolci in forno.

Amatissimo dal pubblico, Damiano Carrara è lo chef diventato noto in Italia grazie alla trasmissione di Bake Off Italia – Dolci in forno.

Il giovane 35enne originario di Lucca ha iniziato come bartender, dopo di che è diventato uno chef noto in America e poi in Italia.

Ha scritto numerosi libri, ha condotto vari programmi televisivi e ha fatto anche da giudice in trasmissioni culinarie. Scopriamo tutto su di lui!

Chi è Damiano Carrara

Nasce a Lucca, il 22 settembre del 1985. Entra nel settore della ristorazione come bartender e proseguirà con questo mestiere anche in Irlanda e a Los Angeles.

Nel 2017 torna in Italia quando diventa uno dei giudici di Bake Off Italia – Dolci in forno e dei vari spin-off che ne sono conseguiti.

Nel 2018 pubblica il suo primo libro, dal titolo Nella vita tutto è possibile, dopo di che conduce programmi come “Ricette di un sognatore” su Food Network.

Nel 2020 è giudice dello speciale Bake Off Italia – All Stars Battle e conduttore di Fuori menù.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie riguardo la sua vita privata, vista l’estrema riservatezza di Carrara.

A tal proposito, lo chef aveva dichiarato nel corso di un’intervista:

“Penso che la vita privata sia importante che uno se la tenga, soprattutto quando sei nel mirino tutti i giorni, è l’unica cosa che ti rimane.”

Da tempo molti si chiedevano se il noto personaggio avesse una fidanzata.

Da poco è arrivata la conferma attraverso il social, tramite una foto, anche se ancora non è stata svelata l’identità della donna che ha rubato il cuore dello chef.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di 1,2 milioni di followers.