Chi è Beppe Braida: dall’età alla moglie all’abbandono de L’Isola dei Famosi

Scopriamo tutto sul naufrago che si è appena ritirato da L’Isola dei Famosi, dopo aver scoperto che i suoi genitori hanno contratto il temibile virus.

Beppe Braida ha appena abbandonato il reality show di Canale 5, lasciando dispiaciuti non solo i naufraghi, ma anche il pubblico a casa.

Approfondiamo il suo profilo. Ecco tutto quello che non sapevate su di lui!

Chi è Beppe Braida

Nasce a Torino, il 22 novembre del 1963, e ha quindi 57 anni.

Debutta nelle vesti di comico alla fine degli anni ’80 e partecipa al Festival di Sanscemo, al Seven Show e a Zelig.

Imita i conduttori del TG3, TG4 e TG5, riscuotendo grande successo.

Negli anni 2000 conduce Colorado Revolution su Italia 1, Miss Muretto, Tutti pazzi per la tele.

Partecipa a Buona Domenica, Check-In e Saturday Night Live from Milano.

Nel 2012 è inviato della trasmissione Punto su di te!, mentre nel 2021 è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi, che ha dovuto abbandonare dopo poco per motivi di famiglia.

Il padre del noto comico, infatti, ha contratto il virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia e il mondo. Stessa cosa potrebbe aver fatto anche la madre dell’attore.

Beppe ha abbandonato l’isola tra le lacrime sue e dei naufraghi che lo hanno accompagnato in quest’avventura.

Vita privata e curiosità

Non si sa se Beppe Braida sia legato a livello sentimentale, si pensa di no. Non dovrebbe avere quindi una moglie né una fidanzata o dei figli.

E’ molto attivo su Instagram, dov’è seguito da ben 19 mila followers.