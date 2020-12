Chi è Arisa, tra i big a Sanremo 2021: età, fidanzato, Amici e curiosità – FOTO

Dall’infanzia all’esordio, dal successo fino ad arrivare alla vita privata della cantante tra i big del Festival di Sanremo 2021.

La vediamo tutti i giorni nella scuola di Amici di Maria De Filippi come insegnante di canto e adesso attendiamo con trepidazione la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Arisa non smette di stupire. La sua carriera è tutta in discesa dal 2008, quando ha trionfato al SanremoLab e poco dopo è stata consacrata vincitrice sul palco dell’Ariston.

Lo stesso palcoscenico che la accoglierà tra meno di due mesi tra i campioni che si sfideranno per ottenere l’ambitissimo titolo di vincitore.

Scopriamo di più su di lei!

Chi è Arisa

Nasce a Genova, il 20 agosto del 1982, sotto il segno zodiacale del Leone. Il suo vero nome è Rosalba Pippa.

Diventa nota nel 2008, quando vince il concorso SanremoLab, dopo di che nel 2009 la categoria Nuove Proposte del 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Sincerità.

Vince poi anche nella categoria Big nel 2014 con il brano Controvento.

Partecipa ad altre edizioni del Festival, a X Factor come giudice e a Victor Victoria – Niente è come sembra come ospite.

Nel 2020 è tra i nuovi insegnanti di canto della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

A tal proposito, la cantante ha dichiarato di essere profondamente grata a Maria De Filippi per l’opportunità che le ha offerto.

Inoltre, ha rivelato di aver provato, per due volte, a entrare nella scuola di Amici, senza successo:

“Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra volta a 17. In un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa. Ma non ero pronta, quindi non ho rimpianti.”

A dicembre 2020 viene annunciata come uno dei big in gara al Festival di Sanremo 2021.

Vita privata e curiosità

Arisa dovrebbe avere una relazione in corso con il suo manager Lorenzo Zambelli.

I due, nonostante gli alti e bassi, starebbero insieme da più di nove anni. La coppia si è lasciata varie volte nel corso degli anni, come nel 2016 e nel 2018.