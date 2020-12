Chi è Andrea Zenga, concorrente al GF VIP: fidanzata, incidente, lavoro – FOTO

Il figlio di Walter Zenga si era fatto conoscere a Temptation Island e adesso sarà tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 2020.

Modello, influencer ed ex calciatore, Andrea Zenga è stato annunciato come nuovo concorrente del reality show di Alfonso Signorini.

Il giovane si è fatto conoscere dal pubblico televisivo per la sua partecipazione, nel 2018, a Temptation Island, a cui ha preso parte con la fidanzata dell’epoca, Alessandra Sgolastra.

Non tutti sanno che il giovane ha subito anche un brutto incidente e che pochi mesi fa è finito si tutti i giornali a causa del virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia.

Chi è Andrea Zenga

Nasce a Milano nel 1993. Coltiva la passione per il calcio e dopo il diploma porta avanti la sua carriera calcistica, nel ruolo di portiere.

Gioca nella Sambenedettese e nel Trento e nel frattempo lavora come modello per diverti brand.

Diventa noto al pubblico di Mediaset nel 2018, quando prende parte a Temptation Island Vip in coppia con la fidanzata Alessandra Sgolastra.

Adesso lavora come Personal Trainer. Nel dicembre 2020 viene annunciato come nuovo concorrente del Grande Fratello VIP.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Vita privata e curiosità

Il giovane è figlio del noto portiere Walter Zenga ed è proprio da lui che ha ereditato la passione per il calcio. I due, però, pare non abbiano un rapporto idilliaco.

Andrea ama molto gli animali, il mare e lo sport.

Anni fa ha dovuto lasciare la carriera calcistica a causa di un brutto incidente: un infortunio che lo ha colpito mentre militava nell’Osimana.

Zenga è stato impegnato sentimentalmente dal 2015 al 2018 con Alessandra Sgolastra, mentre non è noto se attualmente abbia una fidanzata o sia single.

Alla fine dell’estate 2020, si è parlato di Andrea per la sua positività al virus, che lo ha colpito in modo asintomatico. Il giovane adesso sta bene ed è pronto per entrare nella casa del Grande Fratello VIP 2020.