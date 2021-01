Chi è Andrea Pucci de La Pupa e Il Secchione e Viceversa: età, moglie, figli

Dall’infanzia agli esordi nel mondo dello spettacolo, fino ad arrivare alla conduzione e alla vita privata del celebre comico.

Conosciamo tutti Andrea Pucci, il noto attore comico che ci ha intrattenuti con La sai l’ultima?, Colorado e altri show televisivi.

Pucci è attualmente il conduttore de La Pupa e Il Secchione e Viceversa.

Si tratta della seconda edizione della trasmissione che ha apportato novità al format dello storico programma di Mediaset.

Scopriamo tutto sull’amatissimo attore comico italiano.

Chi è Andrea Pucci

Andrea Baccan, anche noto come Andrea Pucci, nasce a Milano, il 23 agosto del 1965.

Inizia a lavorare da giovanissimo presso una piscina grazie ai brevetti di nuoto, ma presto viene spostato nel settore animazione viste le sue abilità come intrattenitore.

Nel 1991 parte con la Valtur in un villaggio in Marocco, dopo di che diventa noto al pubblico televisivo partecipando come barzellettiere a La sai l’ultima?.

Sbarca poi a Colorado, dove rimane dal 2005 al 2016, e a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nella stagione 2014-2015 è uno dei comici dello spin-off de Le Iene dal titolo X-Love.

Tra i vari film in cui ha recitato compaiono Sapore di te, I mostri oggi e VIP.

Nel 2017 e nel 2018 conduce il varietà Big Show, nel 2019 è ospite fisso di Amici Celebrities, mentre nel gennaio 2021 conduce la seconda edizione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa.

Vita privata e curiosità

Il soprannome “Pucci” gli è stato dato da Pippo Franco in occasione de La sai l’ultima?, per via dei racconti di Andrea sulla Milano bene.

Andrea Pucci è stato sposato e dal suo matrimonio è nata la figlia Rachele.

Attualmente, il comico è impegnato con la manager Priscilla Prado.

Pucci è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 434 mila followers.