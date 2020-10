Chi è Andrea Maggi, il professore de Il Collegio: età, moglie, figli

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a uno dei personaggi più amati del reality show de Il Collegio, il professore Andrea Maggi.

Approfondiamo insieme tutte le informazione note su Andrea Maggi!

Chi è Andrea Maggi

Nasce a Pordenone, il 5 settembre del 1974, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Amante del calcio, della lettura e del cinema sin da piccolo, si trasferisce spesso, prima a San Giorgio di Livenza e poi a Bibione.

Alla fine, a Pordenone frequenta il liceo classico e poi l’Università degli Studi di Trieste. Si laurea in Lettere e diventa professore di italiano e latino.

Nel corso degli anni si è dedicato anche al giornalismo, scrivendo ad esempio per Il Gazzettino.

Ora Maggi è anche scrittore di libri come “Insegnare ai tempi del Coronavirus: Come fare il professore durante la pandemia” o “Guerra ai prof! Leonardo Damiani e il miracolo di suor Bernardina” ed è diventato noto ai più grazie alla partecipazione al reality televisivo Il Collegio.

Nella trasmissione, Maggi insegna italiano, latino ed educazione civica. L’uomo è amatissimo dal pubblico a casa, specialmente da quello più giovane.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla sua vita privata, per via della sua estrema riservatezza.

Attivo su Instagram, l’uomo è una vera e propria star e vanta un seguito maggiore di 400 mila followers!

Non è noto il suo status sentimentale, che potrebbe essere single, fidanzato o sposato. Spesso si è mostrato in compagnia della sorella Veronica e di sua figlia Isabella.

Sappiamo abbia un cugino, Alessandro, che è un regista teatrale di fama nazionale.

Sui social posta spesso scatti di vita quotidiana o più formali e video nei quali interagisce con i suoi follower.

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, ad esempio, ha invitato tutti gli studenti a scrivete pensieri riguardo la situazione vissuta.