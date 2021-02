Chi è Alice Paniccia de La Caserma: età, fidanzato e curiosità – FOTO

Ecco tutto quello che sappiamo su una delle concorrenti de La Caserma, che è riuscita a farsi notare per il suo temperamento.

Alice Paniccia è una delle protagoniste indiscusse della prima edizione del nuovo docu-reality di Rai 1, La Caserma.

La giovane è già riuscita a farsi notare per il suo carattere forte. Ha una storia molto particolare, già intrecciata con la realtà militare.

Impareremo a conoscerla nel corso delle puntate della trasmissione, ma nel frattempo vi sveliamo tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Alice Paniccia

Nasce a Roma nel 1997 e ha quindi 23 anni.

Tra le sue passioni maggiori compare la danza, che pratica sin da piccola.

Ora lavora come insegnante di danza e di yoga. È felicissima di aver avuto la capacità di trasformare la sua passione per la danza in un vero e proprio lavoro.

Il suo nome diventa noto quando partecipa alla prima edizione del docu-reality La Caserma.

Nella prima puntata della trasmissione, Alice riesce a farsi notare e dà prova di conoscere l’Inno d’Italia.

Vita privata e curiosità

Alice Paniccia si definisce una persona esuberante, che difficilmente riconosce il potere delle autorità.

La giovane, in passato, ha intrattenuto una relazione sentimentale con un militare.

Alice ha scelto di prendere parte al docu-reality proprio per superare la sua storia d’amore finita male.

Attualmente, la giovane è fidanzata con Marco Battistutta, che ha conosciuto nell’estate del 2020.

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, la giovane è seguita lì da 18mila followers.

Non ci rimane che augurare ad Alice tanta fortuna con la sua prima avventura televisiva!