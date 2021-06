La fidanzata di Donnarumma, non è affatto come la si potrebbe immaginare, conosciamo meglio Alessia Elefante.

Gianluigi Donnarumma è il portiere della nazionale italiana in Euro 2021. E’ lui che ha preso in mano l’eredità di Gigi Buffon, ha esordito in serie A quando aveva appena 16 anni e 8 mesi.

Alessia Elefante, carriera e vita privata

Giovane e bellissima, Alessia è originaria dello stesso comune campano del suo fidanzato Gigio, ovvero di Castellammare di Stabia.

Non sappiamo come si sono conosciuti, ma siamo a conoscenza che per un lungo periodo sono stati amici e solamente anni dopo hanno deciso di cominciare una relazione sentimentale.

Dai vari avvistamenti dai paparazzi possiamo notare che i due si amano alla follia e sono davvero affiatati, nonostante la giovane età.

Alessia è nata il 25 Maggio 1997 sotto il segno del Gemelli, invece Gigio è due anni più piccolo di lei.

Da i diversi scatti possiamo notare che c’è una notevole differenza d’altezza, infatti il portiere è alto circa 1,96 m e la 24enne 160 cm.

Lei non è né una modella e né una nota influencer è una ragazza semplice, a differenza delle tante altre fidanzate dei calciatori.

Alessia è un’eccezione, non è una tuttofare come Wanda Nara, bensì una comune studentessa.

Sicuramente il noto portiere della nazionale italiana si è innamorato della sua semplicità e della sua bellezza a dir poco incantevole.

Una ragazza dolce che non cerca visibilità, anzi la tiene molto lontana.

Gigio e Alessia sono andati a convivere nel 2017 dopo appena un anno di fidanzamento, ed ora sono più innamorati del primo giorno.

Alessia Elefante, figli e profilo IG

Vi aspettavate una ragazza con un profilo Instagram super seguito? allora rimarrete davvero delusi.

Come abbiamo detto prima è una ragazza davvero semplice che si tiene lontana dai gossip.

Non va pazza per i social, anzi ha un profilo Instagram privato dove ha meno di 300 follower.

La privacy è al primo posto e non intende affatto comparire nelle prime pagine delle riviste.

Sembra assurdo, ma è la realtà. I due sono davvero molto gelosi della loro vita sentimentale e privata.

In tanti si sono chiesti se la coppia abbia figli, al momento no e non sono ancora sposati.

Non è ancora il momento dato che Donnarumma sta vivendo un periodo molto importante per la sua carriera.

Intanto sui social sta nascendo una certa curiosità per Alessia Elefante, in tantissimi hanno provato a seguire il profilo della ragazza, ma la 24enne ha rifiutato tutte le richieste.

Alessia non intende proprio diventare un’influencer, ama la sua vita da persona normale e la probabilità di soddisfare la curiosità dei fan sembra proprio lontana.

