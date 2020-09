Chi è Alberto Tinarelli, il marito di Nicoletta Mantovani, vedova Pavarotti

Scopriamo insieme chi è il nuovo marito di Nicoletta Mantovani, che la vedova di Pavarotti ha appena sposato.

Approfondiamo insieme la figura di Alberto Tinarelli, l’uomo con il quale Nicoletta Mantovani è appena convolata a nozze!

Nuovo amore per Nicoletta Mantovani

Appena un mese prima dei fiori d’arancio, Nicoletta Mantovani ha annunciato il matrimonio previsto per il 21 settembre 2020 con Alberto Tinarelli.

La coppia si è conosciuta solamente 9 mesi prima del fatidico sì: l’amore sarebbe stato tanto travolgente da spingerli a sposarsi dopo poco.

A presentarli ci avrebbe pensato un’amica comune, ma la quarantena per l’emergenza Coronavirus avrebbe fatto il resto.

La vedova del famoso tenore ha anche rivelato che sarebbe stato proprio Pavarotti a insegnarle l’importanza di vivere la vita fino in fondo, senza sprecare nessun istante:

“Come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia.”

Proprio durante il lockdown, la coppia avrebbe capito di essere fatta l’uno per l’altra. Per questo, è arrivata la proposta di matrimonio e il sì è stato automatico come rivelato dalla stessa Nicoletta nel salotto di Barbara D’Urso a cui ha promesso di mostrare anche le foto della cerimonia.

Scopriamo qualcosa di più sul nuovo marito della vedova di Pavarotti!

Chi è Alberto Tinarelli

Alberto Tinarelli è il nuovo marito di Nicoletta Mantovani. Nella vita fa consulente finanziario, impiegato a Bologna come dirigente di un’azienda primaria di servizi.

Abita a Bologna assieme a Nicoletta, città natale della vedova di Pavarotti.

Non si hanno molte informazioni su di lui, non essendo un personaggio noto del mondo dello spettacolo italiano.

Sembra che l’uomo non usi molto i social, vista la sua estrema riservatezza. Alcune foto su di lui sono circolate in occasione delle nozze con Nicoletta!