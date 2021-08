E’ il momento di conoscere meglio il conduttore e direttore artistico di Battiti Live: scopriamo tutto sulla carriera e vita privata di Alan.

Alan Palmieri ha iniziato a muovere i primi passi in radio e in poco tempo grazie al suo talento è riuscito ad imporsi nel panorama radiofonico italiano.

Alla fine è riuscito a raggiungere la televisione, con la conduzione di Battiti Live a fianco della Gregoraci.

Alan Palmieri: carriera

Alan Palmieri è nato l’11 febbraio 1975, in Svizzera, ma ha trascorso la sua adolescenza in Puglia.

Come abbiamo accennato prima, ha mosso i primi passi proprio in radio e grazie alla sua determinazione e talento è riuscito ad emergere nel piccolo schermo.

Fino a diventare il direttore artistico e conduttore di Battiti Live.

La passione per la radio di Alan è nata da bambino, infatti non ha mai smesso e non si è mai pentito di questa scelta.

La sua voce è stata la colonna portante di molti programmi radiofonici di successo, partendo da quelli di Radio 105, arrivando fino a Rtl 105.

Ma il vero successo arriva con Radio Norba, grazie all’emittente pugliese il conduttore diventa manager, arrivando quindi ai vertici della radio.

Alan Palmieri, vita privata

Sulla vita privata di Alan Palmieri non abbiamo molte informazioni, dato che il conduttore cerca di tenere sempre separata la sua vita lavorativa da quella personale.

La privacy è sempre al primo posto, infatti sui socia cerca di condividere solamente foto che riguardano il suo lavoro, facendo trapelare pochi momenti della sua intimità.

Infatti non tutti sanno che il noto conduttore è sposato con Caterina Costantiti, con cui ha avuto anche un figlio.

I due sono davvero molto innamorati e super affiatati, infatti in passato Alan ha lasciato il suo lavoro a Rtl per dedicarsi ad una realtà radiofonica più contenuta che potesse concedergli più tempo da dedicare alla sua famiglia.

