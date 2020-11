Charlotte Casiraghi, l’abito corto è troppo audace: l’outfit scandaloso divide il web

Un look che di certo non ci si aspetta da una come lei. Charlotte Casiraghi è davvero bellissima ma l’abitino è troppo corto.

Sa come catturare gli sguardi dei fotografi Charlotte Casiraghi. La sua femminilità sprizza da tutti i pori. La classe non è acqua è il caso di dirlo. Anche se, bisogna dirlo, che in tanti non hanno apprezzato la sua scelta di stile.

Charlotte, infatti, ha scelto un look piuttosto audace che raramente vediamo su di lei ma che ha dato un tocco in più di sensualità alla sua immagine.

Charlotte Casiraghi seduce con un outfit particolare

E’ noto a tutti che Charlotte Casiraghi è la secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi ma in molto più che dal suo cognome sono catturati dalla sua innegabile bellezza. E’ anche molto famosa per essere un’icona di stile ed eleganza. Musa di Gucci e spesso inserita da Vanity Fair nella top elle donne più chic al mondo.

Come se non bastasse, Charlotte svolge anche il lavoro di giornalista collaborando con testate note al livello mondiale. E’ convolata a nozze con il produttore cinematografico francese Dimitri Rassam e ha bellissimi figli maschi.

Insomma, una vita piena che però spesso la porta anche sulle copertine dei giornali, non solo cartacei. E’ sul web, infatti, che si sta creando una polemica attorno al suo ultimo look.

Charlotte in abito nero: eleganza e seduzione

E’ proprio dal suo profilo instagram che proviene la foto delle polemiche. La nota ereditiera, infatti, ha sfoggiato un look che ha diviso i suoi fan. Lo scenario è il MET Gala 2018, durante il quale Charlotte ha sfilato sul red carpet. Lo charme è sempre lo stesso, ma la gonna è piuttosto corta.

L’abito nero e luccicante sottolinea l’armonia del suo corpo la spallina scoperta rende il tutto più seducente. Anche le scarpe non hanno riscontrato il sì di tutti. I più critici infatti non hanno apprezzato la scelta di un tacco alto e quadrato.

Il trucco è come sempre leggero e impreziosisce il suo volto già naturalmente bello. Non vi resta che guardare con i vostri occhi la scelta e giudicare se Charlotte conferma come sempre la sua eleganza o meno.