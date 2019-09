Cetrioli: i 7 benefici che hanno sulla salute

Ecco tutti i benefici per la salute dei cocomeri.

Migliorano la salute cardiovascolare

I cetrioli contengono dozzine di antiossidanti, inclusi i flavonoidi, che sono noti per proteggere dalle malattie cardiache.

I semi possono anche essere utili: in uno studio pubblicato l’anno scorso, un piccolo gruppo di persone con grassi nel sangue leggermente elevati consumava quotidianamente estratti di semi di cetriolo essiccati.

Dopo sei settimane hanno sperimentato una serie di cambiamenti favorevoli, tra cui diminuzione del colesterolo totale, diminuzione del colesterolo LDL “cattivo”, aumento dell’HDL “buono” e riduzione dei trigliceridi.

Lasciano idratati

Secondo l’USDA, un cetriolo medio contiene 194 grammi di liquido, quindi si possono aggiungere alla semplice acqua per avere maggiore idratazione.

Ottimi per la gestione del peso

I cetrioli offrono un trio di caratteristiche che promuovono la perdita di peso. Hanno poche calorie, ma contengono fibre e liquidi di riempimento.

Un cetriolo medio fornisce un quarto delle calorie in una mela di medie dimensioni. E dei 4 grammi di carboidrati totali nel cetriolo, uno e mezzo provengono da fibre.

I cetrioli possono aiutare a ridurre il rischio di cancro

Insieme a semi di lino e sesamo, cavoli, broccoli, cavoli, fragole, albicocche e altri alimenti vegetali, i cetrioli contengono una sostanza naturale chiamata lignani.

I batteri nel tratto digestivo convertono i lignani in composti che si legano ai recettori degli estrogeni. Alcuni studi preliminari suggeriscono che possono proteggere dai tumori correlati agli estrogeni, inclusi quelli del seno, dell’ovaio, dell’utero e della prostata.

I cetrioli possono lenire la pelle

Schioccare alcune fette di cuke sugli occhi gonfi ha davvero molto senso. La polpa di cetrioli è composta principalmente da acqua, vitamina C e acido caffeico, una sostanza chimica naturale che possiede proprietà antinfiammatorie.

La combinazione attiva un effetto calmante sulla pelle e riduce le irritazioni e il gonfiore della pelle. Per questi motivi i cetrioli sono stati a lungo applicati localmente come rimedio casalingo sia per l’acne che per le scottature.

Aiutano a combattere l’alitosi

Una causa comune di alitosi è l’odore prodotto quando i batteri attaccano le particelle di cibo intrappolate.

Il fluido nei cetrioli, così come la produzione di saliva innescata dalla masticazione, aiuta a purificare la bocca e lavare via questi colpevoli maleodoranti.