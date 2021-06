La tragedia è avvenuta lo scorso venerdì. I genitori del ragazzino hanno allertato i soccorsi, ma per l’adolescente non c’è stato nulla da fare.

I compagni di scuola e gli insegnanti dell’Istituto Margherita Hack hanno voluto salutarlo con un messaggio sui social. Solo pochi giorni fa Roberto aveva sostenuto l’esame di terza media.

Dramma a Cernusco sul Naviglio: trovato morto nel letto a 13 anni

Quando sono andati a svegliarlo, si sono accorti che non respirava più. Così hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per Roberto, 13enne di Cernusco sul Naviglio, non c’è stato nulla da fare.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A scoprire il corpo senza vita del ragazzo sono stati i suoi genitori, che hanno provato invano a svegliarlo.

Sembrava dormisse, invece Roberto era già morto, per cause che sono tuttora in corso di accertamento.

La salma del ragazzo è stata sequestrata e trasferita all’Istituto di Medicina Legale, per essere sottoposta all’esame autoptico.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di un ragazzo pieno di vita e senza alcuna patologia.

Il saluto della sua scuola

Qualche giorno fa Roberto aveva sostenuto l’esame di terza media all’Istituto Margherita Hack di Cernusco sul Naviglio.

Insegnanti e compagni hanno voluto salutarlo con un messaggio apparso sulla pagina social della scuola.

“Ciao Roberto, il preside, i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola si stringono alla famiglia per l’improvvisa perdita di Roberto, compagno e alunno affettuoso e sensibile”,

si legge nel post.

Al momento sulle cause della morte è ancora mistero. Si attendono i risultati dell’esame autoptico per cercare di fare chiarezza su questa enorme tragedia.